В разработке игры принял участие IceFrog — один из ключевых авторов Dota 2

Прошел слух, что компания Valve презентует командный шутер Neon Prime на предстоящем мероприятии Gamescom 2023. Разработка проекта осуществлялась при поддержке команды IceFrog, принимающих участие в создании Dota 2.

Информация не является официальным сообщением. Сведения поступили от инсайдера Тайлера Маквикера.

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В июне этого годе блогер рассказал первые подробности о грядущем командном шутере. С его слов стало понятно, что проект объединил в себе особенности множества игр, включая Доту, Overwatch и т.д. Во многом это объясняет присутствие команды разработчиков IceFrog.

Neon Prime будет содержать системы классов, а также ключевые составляющие MOBA. Главная задача команды игроков – уничтожить строение, принадлежащее противникам. Механика ничем не отличается от Dota 2.

Gamescom 2023 стартует уже завтра и продлится до 27 августа. Местом проведения был выбран город Кельн, Германия. На выставке ожидается презентация многих «жарких» проектов.