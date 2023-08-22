Меха-экшен от авторов Dark Souls и Elden Ring выйдет уже 24 августа.

Недавно состоялся показ релизного трейлера Armored Core VI. Меха-экшен от создателей известных соулс-лайков Dark Souls и Elden Ring выйдет на всех платформах уже в августе этого года.

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Трейлер, посвященный релизу проекта, освещает множество кадров геймплея. В основе сюжета стоит противостояние людей, пилотирующих огромных роботов. Меха-экшен горячо ожидается геймерским комьюнити, авторы соулс-лайков неоднократно доказывали своё умение делать качественные игры.

Также в ролике представлено несколько диалогов ключевых персонажей, отправившихся на выполнение опасного задания на планету Рубикон-3.





Разработка меха-экшена велась командой студии FromSoftware. Ожидаемая дата выхода игры – 24 августа нынешнего года. Новинку выпустят сразу на всех платформах, включая консоли прошлых серий. В сети уже опубликованы предварительные системные требования для проекта на минимальной графике. Игра является довольно нетребовательной.