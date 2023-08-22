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Мореплавание, «портальный ассасин» и пират верхом на змее: вышел релизный трейлер Sea of Stars
Релиз игры состоится на ПК и консолях — 29 августа.

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Недавно состоялась презентация релизного трейлера ретро-RPG от канадской инди-студии Sabotafe. В ролике демонстрируются игровые элементы из различных частей проекта.


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Разработчики показали пару локаций. Геймеров особенно заинтересовали красивые водопады, гавань, где изображены затонувшие корабли и, конечно же, сражения. Также продемонстрированы некоторые персонажи и пара видов активности, включая рыбалку и готовку. Релизный трейлер был положительно воспринят игроками, ожидания от довольно интересного проекта крайне высокие.

Действия Sea of Start будут проходить в мире игры, с которой канадская инди-студия дебютировала в геймерской сфере. Это был платформер The Messenger. События нынешнего проекта разворачиваются за несколько тысяч лет до сюжета первой игры. В качестве главных героев выступят девушка-монах, имеющая магию луны, и юноша, мастерски владеющий солнечным клинком. Персонажам предстоит отыскать способ объединить собственные силы.

Проект выполнен в стиле классических RPG. Разработчики вдохновлялись лучшими представителями жанра, включая Chrono Trigger. Ожидаемая дата выхода запланирована на конец августа нынешнего года.

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