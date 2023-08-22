Релиз игры состоится на ПК и консолях — 29 августа.

Недавно состоялась презентация релизного трейлера ретро-RPG от канадской инди-студии Sabotafe. В ролике демонстрируются игровые элементы из различных частей проекта.





реклама

Разработчики показали пару локаций. Геймеров особенно заинтересовали красивые водопады, гавань, где изображены затонувшие корабли и, конечно же, сражения. Также продемонстрированы некоторые персонажи и пара видов активности, включая рыбалку и готовку. Релизный трейлер был положительно воспринят игроками, ожидания от довольно интересного проекта крайне высокие.

Действия Sea of Start будут проходить в мире игры, с которой канадская инди-студия дебютировала в геймерской сфере. Это был платформер The Messenger. События нынешнего проекта разворачиваются за несколько тысяч лет до сюжета первой игры. В качестве главных героев выступят девушка-монах, имеющая магию луны, и юноша, мастерски владеющий солнечным клинком. Персонажам предстоит отыскать способ объединить собственные силы.

Проект выполнен в стиле классических RPG. Разработчики вдохновлялись лучшими представителями жанра, включая Chrono Trigger. Ожидаемая дата выхода запланирована на конец августа нынешнего года.