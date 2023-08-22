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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой Starfield — за 2 недели до релиза игры
Эксклюзивное соглашение Bethesda и AMD этому не помешало.

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NVIDIA выпустила драйвер, поддерживающий Starfield, несмотря на заключенное партнерское сотрудничество между разработчиком и компанией AMD.

Драйвер GeForce Game Ready 537.13 WHQL был выпущен 22 августа нынешнего года. Новинка позволяет поддерживать Starfield видеокартам от производителя. Обновление было опубликовано ещё за 10 дней до появления перспективного проекта, а также за пару недель до официального релиза.

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Драйвер также содержит некоторые исправления. К примеру, теперь присутствует поддержка дополнения New Fronteries для Icarus и другие мелкие корректировки. Инженерам удалось даже пофиксить редкий баг со стабильностью в Бателфилд 2042, если геймеры пользовались определенными фильтрами.

Утилита уже появилась в свободном доступе. Найти её можно на официальном портале компании.

Ближе к концу июня нынешнего года появилась информация о том, что AMD являются эксклюзивным партнером Starfield для компьютеров. Специалисты компании работали совместно с разработчиками проекта над повышением производительности и организовали поддержку одной из технологий масштабирования. Но это не препятствовало компании NVIDIA, создавшей специальный драйвер под игру.

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