"Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите", — заявил Буданов.

Руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов, признанный причастным к нападению на Крым, сделал новое громкое заявление. Спецслужбы вновь намереваются нанести удар по инфраструктуре полуострова. Его слова процитированы агентством УНИАН.

Буданов подчеркивает, что киевский режим хочет стереть само присутствие России с полуострова, что и предстоит увидеть на днях. Данное заявление можно расценивать исключительно как предисловие к новой атаке.

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В июле глава ГУР сделал заявление на местном телеканале, что ВСУ скоро расположатся в Крыму. Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк указал, что СБУ и ГУР имеют собственную сеть в России. Именно это позволяет им совершать атаки беспилотниками на столицу и полуостров.

Ранее с СМИ побеседовал глава СБУ Василий Малюк. Он открыто признался в личном участии в разработке плана первого нападения на Крымский мост. Малюк подчеркнул, что для его реализации потребовалось «втемную» использовать многих лиц.