"В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке", - сказала Бербок на пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Российская армия обустроила в зоне СВО огромные минные поля. Их площадь сопоставима с размерами Западной Германии. Киев же регулярно запрашивает у иностранных государств средства, позволяющие преодолеть их. С таким заявлением выступила руководитель МИД Германии Анналена Бербок.

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Ситуация складывается не в пользу украинских военнослужащих. Им предстоит преодолеть минные поля огромной площади на востоке Украины. В подобных условиях пехота не может свободно действовать, нередко попадая в ловушку. Согласно оценкам, минные поля можно сопоставить по размерам с Западной Германии. Сейчас в зарубежном сообществе поднимается вопрос о том, как справится с многочисленными ловушками.

Украинское контрнаступление длится уже более двух с половиной месяцев. Киев направил к линии боевого соприкосновения подразделения, обученные иностранными инструкторами, а также сопровождаемые зарубежными бронированными единицами техники.