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В Киевской и еще двух областях проходят обыски в военно-врачебных комиссиях
Ранее во вторник агентство РБК-Украина сообщало о проведении обысков в военкоматах Одессы и Ровно в связи с работой военно-врачебных комиссий.

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опубликовало сообщение в собственном канале Telegram о проведение обысков в большинстве военно-врачебных комиссий в ряде регионов, включая Винницкую, Черкасскую и Киевскую область. Представители ведомства проверяют наличие фактов коррупции.

Ещё утром агентство РБК-Украина опубликовала статью, в которой рассказало о проведении обысков в одесских военкоматах.

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В сообщении государственного бюро указано, что «на карандаш» попало почти четыре сотни человек. Их подозревают в незаконном обогащении, злоупотреблении полномочиями с целью наживы и т.д. Также будет проверяться законность постановлений, выданных ВЛК, о непригодности к прохождению военной службы.

Представители государственного бюро проводят обширные проверки большого количества комиссий. В ходе расследования они изымают документы, дела призывников, различные справки. Будут проходить проверки на соответствие правдивости постановлений ВЛК.

Это уже не первая проверка, предметом которой является превышение полномочий должностных лиц и их участие в коррупционных схемах. Прежде о подобных мероприятиях сообщал руководитель национального агентства по борьбе с коррупцией Александр Новиков. Он подчеркивал, что проверки затронули глав военкоматов на различных уровнях.

По предварительным итогам выявлено множество фактов коррупции. Сейчас возбуждено свыше сотни дел в отношении сотрудников военкоматов. Как утверждает украинский лидер Владимир Зеленский, должностные лица злоупотребляют своими полномочиями, помогая призывникам бежать из страны.

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#новости
Источник: t.me
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