По его словам, F-16 — надежная машина, но ее потенциал можно раскрыть только в составе интегрированной сети ПВО. Кроме того, американский истребитель требует дорогого, сложного обслуживания и разветвленной инфраструктуры для поддержки операций, уточнил Дэвис.

Российские противовоздушные системы смогут уничтожить иностранные истребители F-16, которые нидерландское руководство планирует передать Украине. Об этом в публикации для 19FortyFive написал отставной американский офицер Дэниел Дэвис.

Эксперт призывает обратить внимание на уязвимость авиации перед российскими ПВО, а именно C-300 и C-400. Также самолет не сможет противостоять истребителям РФ – Су-35.

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Дэвис считает, что F-16 достаточно надежная техника, но её потенциал раскрывается при наличии интегрированной сети ПВО. Также американская авиация нуждается в дорогом и сложном обслуживании, специальной инфраструктуре, позволяющей проводить операции и т.д.

F-16 не является плохим планером. Вооружение имеет отличный наступательный потенциал. Но истребителей слишком мало. У Украины отсутствуют пилоты, которые смогут совладать с авиацией. Также есть препятствия в логистике и тактике, не позволяющие разместить самолеты в данном государстве. Россия же введет соответствующие меры против истребителей, быстро уничтожив их.

В воскресенье прошла встреча украинского лидера Владимира Зеленского и нидерландского премьер-министра Марка Рютте. Стороны, в ходе беседы, смогли договориться о передаче Киеву свыше 4 десятков истребителей F-16, но только по завершении обучения пилотов и инженеров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что отправка авиации Украине будет расцениваться как эскалация конфликта.