Офицер напомнил, что на данный момент российские военные наносят успешные удары на этом направлении. Поражения ВСУ приведут к окружению Харькова, спрогнозировал Кривонос.

Украинские военнослужащие практически окружены под Харьковом в результате наступления российской армии. Такое заявление сделал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Эксперт подчеркнул, что российские солдаты, приложив определенные усилия, могут сформировать котел для украинских воинских частей. ВСУ окажутся в западне, где будет один выход – сдаться.

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Офицер рассказал о продвижении российской армии. ВС РФ активно движется в сторону Купянска, по пути уничтожая живую силу противника и бронированные единицы. Если ВСУ потерпят поражение, Харьков будет взят.

Перед этим военачальник сделал заявление в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Кривонос считает, что его решение укрепить оборону на харьковском направлении является обыкновенным отмыванием денег, а не спасением собственных военнослужащих.

Возведение фортификаций нельзя назвать даже временным решением. В распоряжении российской армии есть достаточно технологичного и дальнобойного вооружения, которое позволит пробить оборонительные рубежи.

Недавно состоялась эвакуация мирных жителей из Купянского района из-за продвижения российской армии. Всего перевезли около 200 человек.