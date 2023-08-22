По мнению аналитиков издания, необходимо обратить внимание на то, что Россия не только ведет бои на юге, но и начала собственное наступление на севере, российское общество и экономика остаются относительно стабильными, а президент страны Владимир Путин не отказывается от стремления достигнуть всех намеченных целей спецоперации.

США требуется срочно приступить к мирному решению украинского конфликта, пока российское наступление не завершилось успехом. Подобного мнения придерживается консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик Алекс Бурилков в публикации для National Interest.

Как утверждают аналитики, следует быть внимательным к действиям России. Она успешно отражает украинское контрнаступление на юге, при этом продвигаясь на севере. Москва контролирует ситуацию в государстве, не позволяя экономике достичь кризисных показатель. При этом российский лидер Владимир Путин постепенно выполняет все намеченные цели спецоперации.

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В материале указано, что нынешняя ситуация на линии боевого соприкосновения складывается не в пользу Украины и Запада. ВС РФ достаточно проникнуть вглубь украинских территорий и занять регионы, определенные целями. После этого спецоперация завершится полным успехом Москвы.

НАТО и Америка получат значительный удар по репутации. Украинские военнослужащие, даже имея в распоряжении современное иностранное вооружение, не смогли что-либо противопоставить Москве. При этом стоит понимать, что Киев поддерживала значительная часть иностранных государств, Россия же противостояла им всем в одиночку. Успех спецоперации продемонстрирует силу Москвы, умелые стратегические решения Владимира Путина и полную недееспособность стран НАТО и Америки.