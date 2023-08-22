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Численность военнослужащих украинской армии уменьшается с каждым днем в результате «контрнаступления». НАТО же не сможет дать отпор российским силам, если станет непосредственным участником событий. Такое мнение озвучил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Военный эксперт уверен, что в ближайшее время щедро спонсируемая Америкой армия просто «растает». Макгрегор подчеркивает, что украинские военнослужащие предпочитают сдаваться в плен, так как ситуация на линии боевого соприкосновения складывается далеко не в их пользу. Командиры, желая сберечь жизни солдат, складывают оружие, надеясь на соответствующее отношение со стороны ВС РФ.
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Бойцы уверены, что их пребывание в плену не будет сопряжено с физическими или моральными истязаниями. В будущем их обменяют на российских солдат.
Макгрегор рассказал, что не все происходящее озвучивается в иностранных СМИ. США продолжают настаивать на своём, что может лишь спровоцировать Россию на эскалацию конфликта. Военный эксперт уверен, что Москве не требуется война с НАТО, поэтому значительная часть войск по-прежнему остается в резервах. Но прямое вмешательство Америки станет началом полномасштабной войны.