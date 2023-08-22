"Если США и НАТО решат вмешаться напрямую, то конфликт может перерасти в военный конфликт для всей Европы", — полагает эксперт Global Times Сун Чжунпин.

Вмешательство иностранных государств в украинский конфликт станет причиной войны в Европе. С таким заявлением выступил эксперт Global Times Сун Чжунлин.

Он подчеркнул, что прямое вмешательство НАТО и Америки перерастет в войну на европейском континенте.

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Специалист уверен, обострить ситуацию может передача Украине ракет с большой дальностью поражения. Сейчас ВСУ неспособны прорваться сквозь рубежи, выстроенные российской армией. Атаки украинских сил отражаются солдатами ВС РФ, линия боевого соприкосновения остается неизменной.

Ранее Москва направила иностранными государствам ноту из-за передачи Киеву вооружения. Глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно уточнял, что грузы, в которых присутствует техника или вооружения, являются законной целью ВКС. В ведомстве подчеркнули, что европейские страны идут на огромный риск, поставляя украинской армии военные системы, бронированную технику и боеприпасы.