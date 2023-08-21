Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал разработать прозрачную систему возрастного рейтинга для игровой индустрии

В Государственной думе возразили против затеи с запретом видеоигр, имеющих «дурные идеи». Заместитель председателя Госдумы по информационной политике Антон Горелкин обратился к коллегам с предложением разработки прозрачной системы возрастного рейтинга, которой смогут пользоваться геймеры.

Руководитель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, в ходе недавно прошедшего форума «Армия-2023», предложил запретить в государстве видеоигры, содержащие «дурные идеи». Он считает, что зарубежные проекты необходимо тщательным образом проверять, в том числе и с юридической точки зрения, так как игры оказывают существенное влияние на восприятие молодежи.

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Если сценарий будет содержать дурные идеи, следует попросту запретить такие проекты. В России есть книги, запрещенные к ознакомлению, но в этом нет ничего плохого. Люди продолжают знакомиться с литературой, разрешенной к публикации.

Фадеев подчеркнул, что государству требуется отыскать людей, знающих, как создавать качественные проекты с нормальным содержанием.

Антон Горелкин выступил с осуждением данной идеи. Он подчеркнул, что запреты не сработают, а пользователи будут тянуться к такому контенту. Следует ввести возрастной рейтинг, чтобы исключить конфликты на данной почве.