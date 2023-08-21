В Saber Interactive прокомментировали ситуацию с исчезновением симулятора бездорожья

Авторы SnowRunner работают над возвращением своего проекта в российский Steam. Также разработчики дали несколько комментариев по поводу пропажи симулятора бездорожья.

Создатели SnowRunner не рассказали, почему игру сняли с продаж в некоторых регионах СНГ. В собственной группе VK они опубликовали сообщение, где подчеркнули, что проект был удален со всех платформ, при этом причины происходящего не уточняются.

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Представители студии уже работают над вопросом возвращения игры в российский и украинский Steam. К сожалению, разработчики не знают, сколько времени уйдет на улаживание проблемы. В Saber Interactive уточнили, что пользователи, успевшие приобрести игру, а также дополнения к ней, смогут вновь насладиться контентом по его возвращению. Платить повторно не потребуется.

15 августа российские и украинские геймеры обнаружили, что проект SnowRunner недоступен для приобретения в их регионах. Издатель Focus Home Entertainment не прокомментировал своё решение. От разработчиков также не поступило уточнений того, почему игру удалили из российского Steam.