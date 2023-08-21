В США картина заработала $25,4 млн

Новинка от DC полностью провалилась в прокате. И критики, и зрители крайне холодно восприняли проект «Синий жук». За дебютный уикенд кинокомиксу удалось собрать всего $43,4 млн в мировом прокате. Половина этой суммы получена из американских кинотеатров.

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Эксперты подметили, что сборы за дебютный уикенд не соответствуют ожиданиям автором. На выпуск ленты было потрачено чуть более $100 млн, не учитывая рекламные расходы. По итогу картина буквально провалилась в прокате, став самым слабым проектом студии DC.

Год нельзя назвать удачным для компании. Сиквел «Шазам! Ярость богов» за первую неделю показов в Америке собрал около $30 млн, а фильм «Флэш» – $55 млн. Как утверждает Hollywood Reporter, у картины наиболее скромные показатели среди всех произведений расширенной киновселенной.

«Синий жук» был презентован зрителям 18 августа нынешнего года. Критики оказались чуть более щадящими, нежели зрители. Сейчас у фильма присутствует 76% положительных рецензий от экспертов. Судя по оценкам, зрители положительно отнесли к новинке. Рейтинг пользователей составляет 92%. Но кассовые сборы утверждают обратное. Оценки фильма могут значительно снизится после 2 и 3 недели проката.