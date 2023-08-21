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СМИ: ВСУ ежедневно отправляют новые силы на запорожское направление
"Противник каждый посылает новые и новые группы. Каждый день они новые походят, пытаются нас измотать. Но мы справляемся, всех кладем, перемалываем", – сказал РИА Новости боец с позывным "Земляк".

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Киев ежедневно перебрасывает свои силы ближе к Запорожью, а также пытается взять укрепления штурмом, но солдаты российской армии отбивают все нападения. Об этом РИА Новости рассказали бойцы 71-го гвардейского мотострелкового полка.

Каждый день ВСУ посылают новые группы. Не проходит и дня, чтобы противник не предпринимал попыток взять российские войска измором. Но ВС РФ удается сдерживать натиск украинской армии, отбивая нападения. Об этом рассказал боец с позывным «Земляк».

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Российские военные считают, что у ВСУ полностью отсутствует моральный дух, но наступательный потенциал сохраняется.

Как утверждает боец ВС РФ с позывным «Монах», ВСУ ещё могут что-то показать, но основные силы расположены в глубине тыла. Сейчас штурмовые отряды состоят преимущественно из мобилизованных. Основные резервы не посылают в бой, пытаясь сберечь наиболее опытных и дееспособных бойцов.

В качестве руководства выступают наемники, но они не принимают участия в сражениях. До российских бойцов доходили слухи, что они отказываются вступать в бой.

Украинское контрнаступление длится уже более двух месяцев. Основное сосредоточение сил ВСУ наблюдается на запорожском направлении.

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