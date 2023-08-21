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РИА Новости: российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами для ВСУ
Об этом рассказал изданию начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

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Российские военнослужащие нанесли ракетные удары по вагонам с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении. Подробности были предоставлены РИА Новости руководителем пресс-службы группировки «Юг» Вадимом Астафьевым.

Подразделения, специализирующиеся на ракетных атаках, ударили по станции разгрузки, где располагались вагоны с украинскими боеприпасами. В результате операции удалось уничтожить три вагона, а также десяток средств, предназначенных для подвоза припасов.

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Это не единственные успехи группировки на данном направлении. В результате атаки удалось уничтожить большое число украинских военнослужащих. Точное количество пораженных бойцов не указывается.

Ракетные подразделения использовали систему «Торнадо-С». С их помощью они нанесли удар по дислокации украинских военных и огневых средств 3-го мотопехотного батальона ВСУ вблизи населенного пункта Новодмитровки. Противник понес значительные потери в личном штате.

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