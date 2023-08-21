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СМИ: НАТО не смогла оставить Украину в покое после провала в Грузии
Обозреватель Nové slovo Павол Подолаи отметил, что действия НАТО оправданы идеей "и мы, и Украина можем делать, что хотим"

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Североатлантический альянс не смог бросить Украину после провала грузинской операции. Об этом сообщил обозреватель Павол Подолаи.

НАТО пыталась развязать конфликт в Грузии, но ничего не вышло. После этого альянс изменил приоритеты, сфокусировав внимание на Украине. Но и здесь Европу ожидал провал.

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Подолаи считает, что Запад руководствовался принципом «и мы, и Украина делаем то, что в голову взбредет».

Автор публикации подчеркнул, что проблема руководства альянса, о котором он отзывается весьма нелестными эпитетами, заключается в незнании границ. Главы очень часто переходят черту дозволенного, не зная, когда следует остановиться.

К примеру, альянс пытался длительное время расшириться на восток, поглотив Грузию и Украину. Но Европа не отдавала отчет о последствиях, а они уже настигли её.

Москва неоднократно подчеркивала, что НАТО желает конфронтации. Дмитрий Песков утверждает, что расширение блока поставит безопасность Европы под вопрос.

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