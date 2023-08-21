Бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в соцсети X написал, что западные истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для Украины.

Истребители F-16 – это устаревшие образцы авиации, не соответствующие современным требованиям. Их использование опасно для Украины. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

Планеры морально устарели. Их немного модернизировали в конце прошлого века, чтобы они смогли подольше пробыть в воздухе. Только 24 единицы авиации, из общего количества, которое планируют поставить, полностью работоспособны. Но все истребители, по иностранным нормам, небезопасны для эксплуатации. Это ловушка для самоубийц, – подчеркнул Риттер.

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Такой ответ он дал на публикацию украинского лидера Владимира Зеленского, где тот благодарит нидерландского премьер-министра Марка Рютте за обещание поставок четырех десятков истребителей.

Дания же оказалось менее «щедрой». Премьер государства Метте Фредериксен заявил, что страна выделит Украине всего 19 истребителей.