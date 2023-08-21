"Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" БРИКС большего количества партнеров-единомышленников", — отметили в ведомстве.

Китай поддерживает инициативу расширения БРИКС. Отечественные СМИ узнали об этом от МИД КНР. Подобное заявление было сделано накануне новой встречи государств, входящих в объединение.

В Китае всегда были уверены, что БРИКС – это инновационный механизм. КНР всецело поддерживает инициативу расширения, надеясь, что вскоре «семья» пополнится новыми партнерами, разделяющими позиции и взгляды союзников.

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В министерстве отметили, что Пекин выражает готовность к сотрудничеству с партнерами по БРИКС, чтобы поддерживать работу ЮАР в качестве государства-председателя. Также КНР желает разработать ряд мероприятий, положительным образом влияющих на качественное развитие взаимоотношений. БРИКС создавалось для укрепления мира и обеспечения стабильности во всех государствах.

Саммит объединения состоится 22-24 августа. Его проведут в Йоханнесбурге. На встречу прибудут руководители КНР, Индии, ЮАР и Бразилии. От лица РФ саммит посетит глава российского МИД.