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Французский политик: Нидерланды могут отказаться поставлять F-16 Киеву
глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X рассказал, что Нидерланды, вероятно, не смогут отправить истребители F-16 Украине из-за выборов в стране.

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Нидерланды не смогут передать Украине истребители F-16. Подобное сообщение сделал руководитель партии «Патриоты» Флориан Филиппо, опубликовав соответствующий пост в своем аккаунте в соцсети X.

Глобалист Марк Рютте уже уходит в отставку. Его дни в роли премьер-министра сочтены. И именно он пообещал отправить Зеленскому истребители. Вскоре состоятся досрочные парламентские выборы. Филиппо уверен, что его партия будет избрана народом. И тогда они пойдут по мирному пути, оставив истребители себе.

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Несколько дней назад украинский лидер Владимир Зеленский провел очную встречу с нидерландским премьером Марком Рютте. В ходе беседы им удалось договориться о передаче Киеву свыше 4 десятков истребителей.

Отдельные аналитики подчеркнули излишнюю радость со стороны украинского лидера. Но его улыбка была стерта новыми обстоятельствами. Вскоре Марк Рютте покинет политическую карьеру. Он не успеет передать Украине истребители, пока исполняет роль премьер-министра, а его преемник, скорее всего, расторгнет договоренность.

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