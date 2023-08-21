"Если НАТО хотя бы рассмотрит идею о нападении на Россию, это докажет нарратив Путина. <...> Это проигрышная ситуация для НАТО.", — рассказал Шаффер.

НАТО в украинском конфликте находится в затруднительном положении. Любые меры со стороны иностранного альянса подчеркивают правоту российского лидера Владимира Путина. С таким заявлением выступил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер, беседуя с иностранным журналистом.

Военный эксперт подчеркнул, что НАТО даже нельзя думать о нападении на России. Малейшие подвижки в данном направлении подчеркнут правоту Владимира Путина. Альянс уже проиграл.

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К примеру, НАТО проявляет больше агрессии в отношении России, тем самым подчеркивая правдивость слов представителей Кремля. Альянс, даже просто спонсируя украинскую армию, играет на руку Владимиру Путину. Единственное, что осталось у иностранного альянса – это попытка урегулировать конфликт мирным путем.

Шаффер обратил внимание на то, что большинство государств находится на стороне Москвы. Сейчас альянс расценивается в роли агрессора, провоцирующего военные конфликты в различных частях планеты.