"Вучич и Орбан — два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и ее экономики", — заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Сербский президент Александр Вучич и венгерский премьер-министр Виктор Орбан – два политика, в открытую выступившие против США. Подобную позицию озвучил сенатор Алексей Пушков в собственном канале Telegram.

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С точки зрения российского политика, Вучич и Орбан – европейские лидеры, которые могут в открытую заявить о последствиях американских действий. Они неоднократно подчеркивали, что политика США наносит вред зарубежной экономике, а также ухудшают общий имидж стран НАТО.

Парламентарий также указал, что иные представители иностранной власти не осмеливаются сделать подобных заявлений, предпочитая молчать.

Сенатор дал свои комментарии в отношении видеозаписи, на которой был разговор Такера Карлсона и сербского лидера Александра Вучича. Последний подчеркнул, что украинский конфликт разрушил европейскую экономику. Ряд санкций, введенных Западом, не нанесли России значительного ущерба, но вот страны НАТО существенно страдают из-за ограничений.