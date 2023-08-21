"Были опасения, что оно будет проходить тяжело. Однако на практике все оказалось куда сложнее. ВСУ не смогут совершить прорыв", – прокомментировал ситуацию Ишан Тхарур для американской газеты The Washington Post.

Ход украинского контрнаступления является неудачным. Продвижение вглубь линии боевого соприкосновения сопровождается значительными потерями, что не совсем соответствует планам киевского режима и зарубежных государств. Об этом написал журналист Ишан Тхарур для американского издания The Washington Post.

Колумнист дал комментарии по данному поводу. В Европе предполагали, что контрнаступление будет проходить с определенными проблемами, но в реальности все оказалось значительно хуже.

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Тхарур подчеркнул, что иностранные союзники стали применять меньше хвалебных эпитетов в адрес военных успехов Украины, а некоторые чиновники предпочитают не давать комментариев.

Журналист процитировал председателя комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, который с самого начала заявил, что контрнаступление не завершится в кратчайшие сроки. Противостояние будет длиться долго, идти медленно, сопровождаться жертвами и потерями техники.

С точки зрения обозревателя, Украина уже ничего не может противопоставить российской армии. К аналогичному мнению склоняется большинство иностранных политиков. У Киева остался единственный вариант – решить конфликт переговорами.