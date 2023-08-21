Котировки на природный ресурс впервые за длительный период перешли порог в $450 за тысячу кубометров. Во время торгов появились показатели в пределах $500.

В Европе наблюдается рост стоимости биржевых показателей газа. Ситуация стала такой после публикации в СМИ сообщения о забастовках в Австралии. Информация взята из лондонской биржи ICE.

Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги ближе к показателям $478. Чуть позже цена упала на $20, но все равно остается высокой. Динамику котировок стоит сравнить с показателями прошлого дня, составлявшими $410 за тысячу кубометров.

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Ранее в агентстве Рейтер опубликовали заявление о намечающихся австралийских забастовках. Местные профсоюзы хотят устроить «мероприятие» 2 сентября. Если обещанное ими произойдет, весьма высока вероятность срыва поставок СПГ одного из главных мировых экспортеров.

Котировки на природный ресурс впервые за длительный период перешли порог в $450 за тысячу кубометров. Во время торгов появились показатели в пределах $500.

Как ранее заявляли европейские чиновники, забастовки в Австралии могут нанести значительный вред Западу, пусть даже государство и не является ключевым экспортером сырья.