Украине, после завершения обучения пилотов, будет предоставлено свыше четырех десятков истребителей F-16

Глава МО Украины рассказал о предстоящей встрече в Рамштайне, которая пройдет в период с 17 по 24 сентября.

Саммит будет посвященной новой военной поддержке Украины. Об этом заявил руководитель МО Алексей Резников, беседуя с журналистом Адрианом Кучером.

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Военный подчеркнул, что встреча продлится целую неделю. Саммит организовывается в очном формате.

«Рамштайн» – это наименование, данное контактной группе, собравшейся на одноименной американской базе, расположенной в ФРГ. Цель первого саммита заключалась в обсуждении военной поддержки Украины. Предыдущая встреча состоялась 18 июля, её провели онлайн. В этот раз планируется «живой» разговор.

Перед этим с важным сообщением выступил украинский лидер Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что ему удалось достичь договоренностей с нидерландским премьер-министром Марком Рютте. Украине, после завершения обучения пилотов, будет предоставлено свыше четырех десятков истребителей F-16.