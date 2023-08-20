Расследованием причин потери аппарата займётся специально формируемая межведомственная комиссия.

Сейчас ведется расследование на предмет жесткой посадки российского аппарата. По предварительной информации присутствовал сбой в импульсе для снижения.

Российская станция «Луна-25» крайне «неудачно» приземлилась. 19 августа нынешнего года в 14:47 с ней была потеряна связь. С точки зрения российского эксперта и математика Павла Шубина, причина произошедшего кроется в неправильном импульсе.

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Коррекция траектории осуществлена в 14:10. Заход станции на Луну, произошедший в 14:57, является запоздалым. Скорее всего аппарат претерпел крушение, с точки зрения специалиста.

С точки зрения Шубина, чтобы посадка на видимой части земного спутника прошла без проблем, необходимо приступить к коррекции траектории ещё с невидимой стороны. Аппарат должен был приземлиться на Южном полюсе, который хорошо видно. Стоит подчеркнуть, что станция совершала один оборот вокруг земного спутника почти за 2 часа.

Если станция в момент импульса находилась с обратной стороны Луны, то почти за 50 минут она сделала лишь половину витка, претерпев крушение на экваторе или несколько ниже, но в пределах полюса.

Космический аппарат запустили 11 августа нынешнего года. Спустя 10 дней планировалось провести его мягкую посадку вблизи Южного полюса земного спутника. Чтобы станция успешно приземлилась, требовалось проделать пару двигательных импульсов. Как утверждают специалисты «Роскосмоса», за два дня до планируемой посадки станция отклонилась от просчитанной орбиты и врезалась в лунную поверхность, после чего связь с ней была окончательно утеряна.