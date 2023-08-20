Научно-фантастический экшен, разрабатываемый компанией Bethesda, выйдет в сентябре нынешнего года.

В сети были опубликованы новые кадры Starfield. На изображениях можно увидеть оружие, ветки умений, а также некоторые локации.

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Научно-фантастический экшен, разрабатываемый компанией Bethesda, выйдет в сентябре нынешнего года.

На опубликованных скриншотах можно ознакомиться с четырьмя локациями. Пользователей заинтересовали характеристики персонажа, а также инвентарь и, разумеется, вооружение.

Несколько дней назад блогер Тайлер Маквикер поделился, что ему удалось опробовать демоверсию предстоящего проекта. Он «пробыл» в игре 15 часов и с удивлением подметил, что баги отсутствуют.

Но Маквикер указал на неочевидный минус, который может отпугнуть игроков, предпочитающих быстрый экшен – это длительное вступление. Игра долго «раскачивается», пока геймеров знакомят с механиками.

Новинка выйдет в начале сентября этого года. Релиз состоится только на ПК и Xbox.