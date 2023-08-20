19 августа YouTube-блогер Mae обновил рекорд по открытию интимной сцены в Baldur's Gate 3. Для того, чтобы переспать с Лаэзель, ему понадобились 3 минуты и 26 секунд.

С момента релиза Baldur’s Gate 3 проект остается на слуху у всех геймеров, а некоторые из них продолжают ставить интересные рекорды. В этот раз достижение затронуло интимную сферу игры.

19 августа YouTube-блогер Mae, уже успевший прославиться своим быстрым прохождением, смог поставить рекорд по открытию первой интимной сцены. Чтобы «затащить в постель» Лаэзель, ему потребовалось чуть меньше трёх с половиной минут.

реклама

Первым же рекорд поставил другой геймер – Джереми Disquised Toast Вонг. Он открыл эту интимную сцену почти за 4 минуты. Как оказалось позже, Mae успел поставить рекорд и здесь, просто он не попал на глаза игрового комьюнити.

Блогер оставил весьма дерзкий комментарий под собственным роликом. Mae предлагает Disquised Toast попробовать обогнать его, если тот не боится. Стимер уже оповещен о том, что его рекорд был побит, но пока не последовало ответной реакции от Вонга.





Релиз проекта состоялся в начале августа. Пока выпустили только версию для компьютеров. Как утверждают эксперты, игра входит в топ рейтинга согласно оценкам Metacritic. Максимальные показатели онлайна RPG в Steam были выше 875 000 человек. Вскоре ожидается выход версии для консолей.