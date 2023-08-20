Также Кадыров рассказал про успехи подразделения БПЛА. Операторы, с помощью беспилотников, эффективно поражают технику противника. Общее число уничтоженных единиц перевалило за несколько десятков.

Украинские военнослужащие понесли значительные потери на Ореховском направлении. Они столкнулись с бойцами батальона «Юг-Ахмат». Как рассказал чеченский глава Рамзан Кадыров, в данном районе было уничтожено множество единиц техники противника.

Политик подчеркнул, что украинские военнослужащие произвели переброску техники и личного штата. Регулярно проходят боевые столкновения, в ходе которых бойцам «Юг-Ахмат» удается откинуть ВСУ на прежние позиции.

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Также Кадыров рассказал про успехи подразделения БПЛА. Операторы, с помощью беспилотников, эффективно поражают технику противника. Общее число уничтоженных единиц перевалило за несколько десятков.

Глава Чечни опубликовал в собственном канале Telegram видеоматериал, на котором, согласно его заявлению, демонстрируется иностранная техника, пораженная в ходе столкновений.

Кадыров подчеркнул, что батальон «Юг-Ахмат» продолжит и дальше удерживать позиции, выполняя долг столько, сколько потребуется.