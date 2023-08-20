Как утверждает украинский лидер, он посетил Нидерланды, чтобы обсудить подробности предстоящих поставок с местным представителем. В ходе разговора речь шла про передачу Киеву авиации.

Нидерланды передадут в распоряжение Украины больше четырех десятков американских истребителей F-16. Подобное сообщение опубликовал Владимир Зеленский в собственном канале Telegram, побеседовав с премьер-министром государства Марком Рютте.

Как утверждает украинский лидер, он посетил Нидерланды, чтобы обсудить подробности предстоящих поставок с местным представителем. В ходе разговора речь шла про передачу Киеву авиации.

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В своем сообщении Зеленский подчеркнул, что ему удалось сделать важный шаг по укреплению украинского воздушного щита. В ходе переговоров с Марком Рютте достигнуты договоренности касаемо количества F-16, которые передадут после завершения тренировок пилотов.

Также авиацию поставит и Дания. Но, как и в случае с Нидерландами, государство настаивает на выполнении ряда условий. Украинские пилоты должны пройти полную программу тренировок, а Киеву требуется подготовить соответствующую инфраструктуру для использования истребителей.