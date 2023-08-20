Американский аналитик ЦРУ в отставке Ларри Джонсон рассказал, что Украина может демонстрировать относительную видимость действий при активном спонсировании Америки. Тем не менее Киев с каждым днем теряет собственную боеспособность, в то время как российская армия укрепляет свои позиции.

Американский аналитик ЦРУ в отставке Ларри Джонсон рассмеялся, когда услышал про намерения Украины начать контрнаступление. Его мнение было озвучено в эфире канала YouTube Dialogue works.

Ведущий задал вопрос эксперту на предмет того, какие шансы у Владимира Зеленского на очередное контрнаступление. Джонсон откровенно рассмеялся, а после дал развернутый ответ.

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С точки зрения эксперта, Украина может демонстрировать относительную видимость действий при активном спонсировании Америки. Тем не менее Киев с каждым днем теряет собственную боеспособность, в то время как российская армия укрепляет свои позиции.

Аналитик подчеркнул, что ежедневно на линии боевого соприкосновения погибают десятки украинских бойцов, имеющих отличную подготовку. Но Киеву некого выставить им на замену. Шансы на успех весеннего контрнаступления остаются безутешно низкими, особенно при урезании поддержки со стороны иностранных государств.