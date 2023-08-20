Перед этим в СМИ обратился Олег Синегубов, руководящий подконтрольной Украине частью Харьковской области. Он рассказал, что 9 августа завершилась эвакуация двух сотен человек. Необходимость в спасательных мероприятиях вызвана продвижением российской армии в сторону Купянска.

Украинское руководство планирует провести эвакуацию жителей 68 населенных пунктов, находящихся в Харьковской области, так как присутствует «угроза вторжения». Информация взята из документов, попавших в распоряжение РИА Новости.

Перед этим в СМИ обратился Олег Синегубов, руководящий подконтрольной Украине частью Харьковской области. Он рассказал, что 9 августа завершилась эвакуация двух сотен человек. Необходимость в спасательных мероприятиях вызвана продвижением российской армии в сторону Купянска.

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Военная администрация уже подготовила соответствующее распоряжения, готовясь действовать по обстоятельствам. Эвакуационные мероприятия будут проводиться почти в 80 населенных пунктах, граничащих с российской территорией.

Согласно содержанию документа, жителей обозначенных городов, поселков и сел будут перевозить в безопасные украинские регионы. О точном расположении, а также деталях эвакуации, не сообщается.