Ранее в Белом доме подчеркнули, что Киев получит авиацию только после выполнения соответствующих условий. Сперва украинские летчики должны завершить полный курс обучения.

Дания подтвердила свою готовность отправить Украине истребители F-16, но перед этим необходимо сформировать надлежащие условия. Об этом сообщили в МИД королевства.

Представители государства выразили готовность в сотрудничестве с украинскими ВВС, но при условии соблюдения ряда условий для подобных поставок. Во-первых, Киеву потребуется предоставить квалифицированных пилотов, прошедших обучение, во-вторых, необходима соответствующая инфраструктура и логистика.

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Перед этим один из представителей американской администрации рассказал РИА Новости, что Вашингтон одобрил передачу Украине истребителей. В качестве государств-спонсоров выступят Дания и Нидерланды.

В Белом доме подчеркнули, что Киев получит авиацию только после выполнения соответствующих условий. Сперва украинские летчики должны завершить полный курс обучения.

Советник командования ВС Украины Юрий Игнат рассказал, что тренировки пилотов не успеют завершиться в этом году.