Канцлер германии ответил, что куда важнее реакция стран ЭКОВАС и объединения Западной Африки, которые осудили действия мятежников.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не прокомментировал вопрос, заданный журналистом. Политик отказался рассказать, планирует ли Запад принять участие в конфликте в Нигере. Он указал, что НАТО поддержит ЭКОВАС и Африканский союз, чтобы демократический порядок в Нигере был восстановлен как можно скорее.

В Германии проводился день открытых дверей. Все желающие могли задать канцлеру вопросы. Шольца прямо спросили, будет ли иностранный альянс вторгаться в Нигер. На что он ответил, что куда важнее реакция стран ЭКОВАС и объединения Западной Африки, которые осудили действия мятежников.

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Также он подчеркнул, что уважает решение о введении санкций в отношении Нигера. ЭКОВАС, побывав в государстве, затребовали вернуть власть легитимному президенту, на что мятежники ответили отрицательно. Переговоры зашли в тупик.

Шольц уверен, что решение сложившейся ситуации возложено на «плечи» ЭКОВАС и Африканского союза. Европа же окажет всевозможную поддержку.