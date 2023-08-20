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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Политолог Гусев: запад теряет экономическое и политическое влияние из-за провала наступления ВСУ
Российская армия действует без спешки, постепенно снижая численность украинских военнослужащих и иностранной техники. Это имеет неприятные для Запада последствия в виде всё возрастающих финансовых трат и имиджевых издержек, – рассказал эксперт.

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Запад столкнулся с потерями из-за украинского наступления. Экономика Европы, в результате многочисленных пакетов военной помощи, значительно ухудшилась, а имидж некоторых иностранных государств бесповоротно испорчен. Маневры, о которых постоянно сообщали зарубежные и украинские СМИ, просто закончились. С таким заявлением выступил доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

Перед этим американское издание Washington Post сообщило, что Украина больше не может предпринимать новые шаги в нынешнем контрнаступлении. Киев, несмотря на многочисленные попытки, не смог продемонстрировать результатов. Конфликт переходит в тупиковую фазу, вследствие чего ожидается снижение поддержки европейских государств.

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Российская армия действует без спешки, постепенно снижая численность украинских военнослужащих и иностранной техники. Это имеет неприятные для Запада последствия в виде всё возрастающих финансовых трат и имиджевых издержек, – рассказал Гусев.

Профессор также подчеркнул, что Европа просто «устала», так как украинское контрнаступление не принесло результатов.

У Киева закончились варианты действий. Переброска последнего обученного подразделения не изменила ситуации на линии боевого соприкосновения.

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