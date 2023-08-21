Обозреватель Д. Марьянович в статье для Advanc рассказал, что спустя два месяца с момента контрнаступления Европа увидела горькую реальность – украинским силам не удастся прорваться сквозь оборонительные рубежи ВС РФ.

Недавно генеральный секретарь НАТО Стиан Йенссен сделал заявление, в котором утверждал, что Украине следует совершить некоторые территориальные уступки. Контекст данного сообщения заключался в том, что Европа принудит Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией. Такую позицию изложил обозреватель Д. Марьянович в статье для Advance.

С его точки зрения, слова Йенссена стали «сигналом» для Киева. Журналист подчеркивает, что, учитывая нынешние геополитические позиции, конфликт перестает быть необходимым Западу. Сейчас значительно выгоднее принудить украинского лидера к переговорам, а часть территорий передать в распоряжение России.

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Спустя два месяца с момента контрнаступления Европа увидела горькую реальность – украинским силам не удастся прорваться сквозь оборонительные рубежи ВС РФ.

Журналист уверен, что это лишь первые «звоночки» со стороны НАТО. Вскоре зарубежный альянс станет продавливать Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал беседу с Москвой. Мирные переговоры – это конец конфликта, наиболее выгодный для Запада.

15 августа Йенссен сказал, что Украина сможет присоединиться к НАТО, но при условии уступки части территорий России.