Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире NEWSROOM рассказал, что руководство Украины делает вид, что всё «под контролем». Президент, а также его приближенные, готовы на всё, чтобы ввести украинский народ в заблуждение.

Владимир Зеленский принял решение об укреплении обороны на Харьковском направлении. Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, давая интервью в эфире NEWSROOM, заявил, что украинский лидер просто отмывает деньги, а не спасает своих солдат.

Военный подчеркнул, что возведение «стены» не является эффективной тактикой. В распоряжении российской армии найдутся средства, способные её проломить. Это в очередной раз доказывает, что Зеленский не пытается спасти украинских военнослужащих, а просто крадет деньги.

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Кривонос указывает на повальную коррупцию в оборонной сфере. У ВСУ отсутствуют средства, чтобы вести эффективный бой. Сама безопасность страны страдает из-за отсутствия систем ПВО, которые могли бы противостоять российской авиации и беспилотникам.

Руководство государства делает вид, что всё «под контролем». Президент, а также его приближенные, готовы на всё, чтобы ввести украинский народ в заблуждение, – подвел итог генерал.