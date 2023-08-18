Владимир Зеленский, с точки зрения Соскина, является некомпетентным лидером для военного времени. Ему необходимо подать в отставку, а нового президента избрать досрочно.

ВСУ «застряли» на линии боевого соприкосновения, так и не дойдя до выстроенных Россией оборонительных рубежей. Также в ходе контрнаступления украинские силы потеряли множество солдат. Успехи операции отсутствуют. С таким заявлением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в собственном блоге.

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Ситуацию на поле боя политик описывает плачевной. Недавно Киев перебросил последние подразделения. Залужный, несмотря на все прикладываемые усилия, так и не продемонстрировал результатов.

Эксперт подчеркнул, что контрнаступление обернулось для украинских сил полным крахом. Уничтожено большое количество собственной и иностранной техники, присутствуют значительные потери среди личного штата. Кладбища в государстве продолжают разрастаться, а в больницах нет свободных мест.

Владимир Зеленский, с точки зрения Соскина, является некомпетентным лидером для военного времени. Ему необходимо подать в отставку, а нового президента избрать досрочно.