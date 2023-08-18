По данным источника издания, российские инженерные войска проводят разминирование зачищенной местности.

ВС РФ полностью зачистили от украинских войск левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом РИА Новости узнали от источника, близкого к ситуации.

Вблизи Казачьих Лагерей подразделения группировки «Днепр» провели полную зачистку украинских военнослужащих и иностранных наемников. Левый берег взят под полный контроль российской армии.

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ВС РФ пресекли ряд попыток форсировать Днепр вблизи Казачьих Лагерей. Для этих целей использовался артиллерийский огонь. Российская авиация круглосуточно наблюдает за ситуацией на данной территории.

Источник РИА Новости подчеркнул, что самолеты и вертолеты периодически наносят удары по правому берегу Днепра, не позволяя заново форсировать реку.

По данным источника, российские инженерные войска проводят разминирование зачищенной местности. После пребывания украинских сил в округе осталось множество неразорвавшихся снарядов, а также взрывные устройства и мины.

ВСУ, провалив защиту левого берега Днепра, открыли артиллерийский огонь по жилым кварталам поселка. Таким образом они пытаются «отомстить» за собственный провал, нанося повреждения гражданской инфраструктуре.

Врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские военнослужащие уже пытались захватить данную территорию. Ранее ВСУ предприняли попытку высадки десанта с двух катеров на левобережье. Российские военные пресекли действия ВСУ, предотвратив вторжение.