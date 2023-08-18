Благодаря быстрой и точной работе артиллеристов, авиации, а также грамотным действиям Западной группировки российских войск удалось отразить семь атак армии противника.

Российские войска продолжают продвижение в направлении Купянска. За прошедшие сутки подразделения ВС РФ успешно отразили семь контратак украинских сил. Подробности предоставлены в сводке Министерства обороны РФ.

Купянское направление все сильнее превращается в новую горячую точку. Благодаря быстрой и точной работе артиллеристов, авиации, а также грамотным действиям Западной группировки российских войск удалось отразить семь атак армии противника.

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Украинские военнослужащие предприняли попытку прорваться в нескольких населенных пунктах ЛНР, включая Новоселовское, Синькова и Ольшана. Отдельные подразделения пытались атаковать со стороны урочища Манькова, находящегося в Харьковской области. Об этом указано в сводке МО РФ.

К другим значимым событиям минувших суток можно отнести уничтожение украинских складов, находящихся вблизи населенного пункта Каменки.

На данном направлении потери ВСУ составили около 75 военнослужащих, три единицы техники, два пикапа и одну артиллерийскую установку Krab, произведенную в Польше.

Сейчас продвижение российских войск в направлении Купянска проходит без заминок. ВС РФ медленно направляются к населенному пункту, отбивая атаки личного штата ВСУ.