Также на Запорожском направлении были предотвращены множественные атаки украинских беспилотников. За небольшой промежуток времени удалось сбить 26 БПЛА ВСУ.

За прошедшие 24 часа ВС РФ смогли сбить два штурмовика Су-25, принадлежащих украинским силам. Сообщение об этом предоставлено пресс-службой МО РФ.

Техника была подбита вблизи населенного пункта Веролюбовка, расположенного в ДНР. Благодаря работе истребительной авиации ВКС удалось уничтожить штурмовик Су-25, принадлежащий ВС ВСУ.

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Другой самолет был подбит системой ПВО в районе Малой Токмачки, недалеко от Запорожья, – заявили в ведомстве.

Также на Запорожском направлении были предотвращены множественные атаки украинских беспилотников. За небольшой промежуток времени удалось сбить 26 БПЛА ВСУ.

Потери техники и вооружения украинских сил являются колоссальными. За всё время спецоперации российская армия смогла уничтожить около 6 000 беспилотников, свыше 4 сотен ЗРК, а также танки и боевые бронированные машины в огромном количестве. Только за два прошедших месяца контрнаступления украинские силы потеряли около 5 000 единиц техники.