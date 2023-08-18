За небольшой промежуток времени было уничтожено свыше трех десятков бронетранспортеров. Из них 23 машины имели противоминную защиту, распространенную в европейских странах.

Иностранное издание Bild, в очередной публикации рассказало, что небольшие результаты украинских военнослужащих достигаются за счёт огромных «трат».

В материале приводятся потери ВСУ. За небольшой промежуток времени было уничтожено свыше трех десятков бронетранспортеров. Из них 23 машины имели противоминную защиту, распространенную в европейских странах.

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Подобные «успехи» продемонстрированы украинскими военнослужащими во время противостояния за одно из сел. Потери ресурсов и личного штата несоразмерны достигнутым результатам.

Как утверждает издание, Россия знает о трудностях ВСУ с техническим снабжением и проведением ремонта вышедших из строя бронированных машин. Москва работает на «истощение», медленно продвигаясь на различных направлениях, вынуждая ВСУ использовать остатки техники.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что Киев потерял около 45 000 бойцов с момента начала контрнаступления.