Значительные разрушения присутствуют в Киевском и Ворошиловском районах.

ВСУ ежедневно наносят удары кассетными боеприпасами по Донецку, несмотря на обещания Пентагону о применении данных снарядов только по военной инфраструктуре. С подобным заявлением выступил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

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В донецкой республике практически ежедневно слышатся прилеты кассетных боеприпасов. Снаряды, как правило, разрываются прямо над столицей ДНР. Значительные разрушения присутствуют в Киевском и Ворошиловском районах.

Факты применения кассетных ракет зафиксированы СК. Ведомство предоставило подробное описание, составило таблицы с фотографиями и количеством жертв, а также получивших ранение. Пентагон может не сомневаться, что об этом расскажут на военном трибунале, – подчеркивает Гагин.

Кассетные боеприпасы передали в Украине в качестве одного из пакетов военной помощи. Данный вид снарядов является запрещенным в более чем ста странах мира. Опасность ракет заключается в неконтролируемом поражении и значительном нанесении ущерба инфраструктуре.