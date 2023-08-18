Об этом сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

За прошедшие два с половиной месяца контрнаступления ВСУ изменили тактику, став более бережно относится к иностранным единицам техники. Теперь танки и БМП применяются значительно экономнее. Об этом сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

За прошедшие месяцы контрнаступления украинские военнослужащие пересмотрели принципы использования дорогой зарубежной техники. На первых этапах своей операции они бездумно пользовались бронированными машинами, перебрасывая к линии боевого соприкосновения в больших количествах. БМП и танки моментально уничтожались артиллерией, как только выходили на оптимальную позицию для ведения огня. Иногда технику атаковала российская авиация.

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По информации, полученной от Гагина, ВС РФ удалось уничтожить около 40% военной помощи, отправленной Западом Киеву. Собеседник РИА Новости подчеркнул, что в экономии отсутствует смысл. Все бронированные машины, приближающиеся к линии боевого соприкосновения, будут уничтожены.

В начале августа МО РФ предоставило отчет по потерям Украины в ходе контрнаступления. Личный штат ВСУ сократился на 43 000 человек. Также уничтожено почти 5 000 единиц различного вооружения.