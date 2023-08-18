Согласно материалам издания, 36-летний Дэниел Берк прошел службу десантником в британской армии, а также участвовал в афганском конфликте.

Бывший парашютист Дэниел Берк, родом из Великобритании, пропал без вести во время участия в украинском конфликте. Некоторое время он трудился спасателем, вытаскивая бойцов ВСУ с линии боевого соприкосновения. Подробности изложены в публикации Daily Telegraph.

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Согласно материалам, 36-летний мужчина прошел службу десантником в британской армии, а также участвовал в афганском конфликте. Некоторое время трудился строителем, после побывал в Сирии.

Вернувшись на родину, Берк столкнулся с обвинениями в оказании помощи курдским отрядам YPG, планировавшим теракты против Турции. Военнослужащий пребывал под стражей на протяжении 7 месяцев, после чего дело было закрыто.

В прошлом году он решил принять участие в украинском конфликте, организовав своё подразделение «Тёмные ангелы». После пары боёв Берк сменил профиль, став спасателем. Он вытаскивал украинских солдат из горячих точек.

Парашютист проживал в Запорожье. Со связи он пропал около недели назад. Местные правоохранительные органы занялись расследованием ситуации. Британское МИД контактирует с семьей Берка. В квартире военнослужащего вещи находятся на своих местах, отсутствуют признаки борьбы или взлома. Есть вероятность, что он пропал именно в Запорожье.