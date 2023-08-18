Как считают отдельные военные и уполномоченные лица американской администрации, подобные действия могут послужить отвлечением внимания, но не более. Украина просто переводит ресурсы, придерживая безрезультатной стратегии.

Администрация президента США Джо Байдена дала комментарии по поводу атаки ВСУ по Крымскому мосту. Представители руководства считают, что украинские военнослужащие просто переводят ресурсы. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на официальных лиц.

В Вашингтоне выражают глубочайший скептицизм в отношении украинских ударов по инфраструктуре Крыма.

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Как считают отдельные военные и уполномоченные лица американской администрации, подобные действия могут послужить отвлечением внимания, но не более. Украина просто переводит ресурсы, придерживая безрезультатной стратегии. Другой негативный момент – ответные меры российской армии. За каждой атакой по инфраструктуре Крыма следует соответствующее «возмездие».

Один из высокопоставленных военных подчеркнул, что украинским военнослужащим пора перестать «баловаться», а сосредоточиться на контрнаступлении. Атаки Крыма попросту разделяют армию на несколько небольших и более уязвимых подразделений.

В субботу, согласно сводкам МО РФ, украинские силы предприняли очередную попытку нанесения удара по Крымскому мосту. В этот раз они использовали одну ракету C-200, переделанную в ударный вариант.