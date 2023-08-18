Один из военных чиновников заявил, что не верит в продвижение украинской армии. По его мнению, крайне низок шанс, что ВСУ удастся прорваться к Азовскому морю до рождества.

Американские военнослужащие сомневаются, что ВСУ смогут достигнуть успехов в контрнаступлении. Сообщения об этом опубликовали на телеканале CNN, сославшись на зарубежных должностных лиц.

Один из военных чиновников заявил, что не верит в продвижение украинской армии. Крайне низок шанс, что ВСУ удастся прорваться к Азовскому морю до рождества.

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Украинское контрнаступление длится уже десять недель. За этот промежуток линия боевого соприкосновения не изменилась. С точки зрения аналитиков, продолжение операции спровоцирует лишь ещё большие потери личного штата ВСУ и зарубежной техники.

Контрнаступление, начатое в первые дни июня, обернулось для Киева настоящим провалом. За десять недель Украина потеряла порядка 43 000 военнослужащих и около 5 000 единиц различной техники. Российские войска уничтожили почти десяток вертолетов и 25 самолетов, а также большое количество бронированных машин. К потерям причислены и «разрекламированные» западом танки Leopard.