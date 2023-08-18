"Киев отправил остатки резервов поближе к Запорожью. Это последние обученные подразделения. Как только их разобьют, ВСУ окончательно потеряют боеспособность" , – с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер, беседуя с представителями канала Judging Freedom.

Украинское контрнаступление значительно ослабило ВСУ по причине потери значительной части обученного личного состава. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер, беседуя с представителями канала Judging Freedom.

Киев отправил остатки резервов поближе к Запорожью. Это последние обученные подразделения. Как только их разобьют, ВСУ окончательно потеряют боеспособность, – считает эксперт.

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У украинской армии сейчас наблюдается серьезный дефицит боеприпасов и вооружения. Большинство единиц иностранной бронированной техники, поставленной до или во время первых этапов контрнаступления, уже уничтожили. Но к наиболее серьезным проблемам, с точки зрения Риттера, относится нехватка личного состава.

В штате ВСУ целые «прорехи», причем на линии боевого соприкосновения уже воют, по большей части, только мобилизованные. Оставшиеся мужчины отказываются вступать в армию, предпочитая уехать из страны или получить предусмотренное наказание.