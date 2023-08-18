Он выражает искреннюю надежду, что количество стран только будет возрастать. Ермак подчеркнул, что консультации по вопросам безопасности Украины начнутся ближе к концу августа.

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что к вильнюсской декларации о гарантиях безопасности для Украины присоединилось порядка 25 государств.

Политик подчеркнул, что уже стартовала консультация с Америкой и Британией. Также инициировано обсуждение с прочими союзниками Украины. Ближе к концу этой недели количество государств, присоединившихся к декларации, составило 25. Об этом Ермак сообщил во время телемарафона.

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Он выражает искреннюю надежду, что количество стран только будет возрастать. Ермак подчеркнул, что консультации по вопросам безопасности Украины начнутся ближе к концу августа.

Страны G7 в завершении саммита НАТО, прошедшего в литовской столице, опубликовали декларацию в поддержку Киева. Согласно содержанию документа, между Украиной и европейскими государствами будут заключены договоренности о продолжении военной поддержки, а также разработана стратегия на случай нового столкновения с РФ.